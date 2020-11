ONE PIECE: Rufy come All Might nel recente episodio dell'anime

Da diverse settimane ormai nell'anime di ONE PIECE c'è al centro la prigione di Udon. Tra la cattura di Kid e Killer, la loro quasi esecuzione, il terrorizzante arrivo di Big Mom e il combattimento con Queen, di cose ne sono successe. Ma ora la scena in quest'area è tutta dedicata al protagonista Monkey D. Rufy.

Il trailer di ONE PIECE 949 ci aveva già anticipato che Rufy non si sarebbe tirato indietro davanti a gesti estremi, e l'episodio pubblicato l'8 novembre 2020 non ha scontentato sotto questo fronte. Per limitare i danni che i prigionieri afflitti dalla piaga di Queen stavano facendo in giro, Rufy decide di bloccarli tutti con il proprio corpo, anche a costo di beccarsi la malattia.

Anche da infetto, riesce a controllare i prigionieri disperati e, una volta fattogli cambiare idea, avvisa loro di prendere il controllo della prigione abbattendo i soldati di Kaido. Il gesto di Rufy è d'ispirazione per tutti e, mentre il protagonista si accascia, gli altri si danno da fare per tornare in possesso della propria libertà.

La scena in cui Rufy affida tutto a loro è un rimando importante a My Hero Academia. Riprendendo una scena fondamentale della terza stagione, Rufy imita la posa di All Might. In basso c'è il paragone proposto da Yonkou Productions, di quando l'eroe affidò tutto al protagonista Izuku Midoriya.

L'anime di ONE PIECE riprenderà la prossima settimana e lascerà spazio al controllo di Udon, dove i prigionieri combatteranno al fianco di samurai importanti come Kawamatsu.