ONE PIECE: Rufy come Tom, ecco da dove è stata presa l'ultima scena del capitolo 1092

I Gear di Monkey D. Rufy sono sempre stati particolari. Nel corso del tempo, il protagonista di ONE PIECE ne ha inventati diversi, utilizzandoli in svariate occasioni. Tutti questi hanno una certa componente buffa, ma nessuno raggiunge i livelli del Gear Fifth, l'apice della libertà fisica e mentale, come si è visto nello scontro con Kaido.

Il corpo di Rufy si trasforma completamente: non diventa soltanto bianco, cambiando colore, ma riesce ad assumere forme uniche, riducendo quindi la portata degli attacchi nemici, ma creando anche un metodo di combattimento più variegato. Come si è visto anche grazie alla sua presentazione nell'anime di ONE PIECE, le mosse del Gear Fifth ricordano Tom e Jerry, uno dei classici cartoni animati americani che ha segnato diverse generazioni di spettatori. E queste similitudini sono tornate nel nuovo capitolo del manga.

In ONE PIECE 1092, Kizaru arriva nel laboratorio di Vegapunk. Qui sta per attaccare lo scienziato, ma all'improvviso Rufy distrugge il tetto e afferra l'ammiraglio. Rufy è in Gear Fifth e, ancora una volta, imita una delle inquadrature di Tom e Jerry. Mentre sfonda il tetto, afferra il suo nemico e sembra proprio ricordare quella scena in cui Tom afferra il topolino Jerry con entrambe le mani. Il seguito probabilmente non sarà lo stesso, con Kizaru che dovrà affrontare alla pari le ire di Rufy. In basso, c'è il confronto tra le due scene di Shanksmar.

Come continuerà la battaglia? Riuscirà Rufy in Gear Fifth a sconfiggere Kizaru, oppure l'ammiraglio si rivelerà essere ancora troppo forte per i protagonisti?