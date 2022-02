ONE PIECE: Rufy come il vecchio Topolino in questa fan art old school di un italiano

Ormai tantissimi appassionati di tutto il globo hanno reinventato ONE PIECE. Grazie alle abilità artistiche dei fan, abbiamo visto il mondo creato da Eiichiro Oda rivisitato in tantissimi modi, a volte interni all'opera e altre volte con crossover di universi completamente distinti. I crossover con i manga sono i più usati, ma non sono gli unici.

E un fan italiano di ONE PIECE è proprio tra quelli che propongono una rivisitazione di ONE PIECE molto particolare rifacendosi a un cartone animato della Disney, il primo in cui apparì Topolino. La locandina di Steambot Willie, con il cartone in bianco e nero risalente al 1928, replica perfettamente ciò che ha poi visto Jayj153.

Come si può vedere in basso, al timone non troviamo più Mickey Mouse bensì Monkey D. Rufy, col capitano della Going Merry che si dà da fare per navigare mentre fischietta, in pieno stile disneyano old school. Uno stile che fa molto scena e risulta simpatico, specie perché il fan italiano ha dato a questa fan art un titolo molto particolare: "Finché la Merry va, lasciala andare", un richiamo alla famosa canzone nostrana di Orietta Berti.

Ecco invece Zoro VS King in una fan art artistica, ma anche un'illustrazione di Rufy in Gear Fourth a Wano.