ONE PIECE: Rufy e compagni sbarcano a Midgar in un epico crossover con Final Fantasy VII

L'anime di ONE PIECE è ormai fermo da circa due mesi, ed i fan le stanno davvero inventando tutte pur di ingannare l'attesa. A tal proposito un utente Reddit è recentemente diventato virale, realizzando una magnifica fan art ritraente Rufy e la sua ciurma nei panni dei protagonisti di Final Fantasy VII, celebre JRPG del 1997 pubblicato da Square.

In calce potete dare un'occhiata alla fantastica illustrazione, già condivisa da diversi siti di informazione occidentale a tema anime. Come potete vedere Rufy ha indossato i panni del protagonista Cloud Strife, mentre il resto della ciurma ha assunto le sembianze del resto del party. Fa esclusione Usopp, per l'occasione nei panni del terrificante Sephiroth.

Final Fantasy VII è recentemente tornato in voga grazie al Remake pubblicato da Square Enix nel mese di marzo, divenuto un successo con più di 3.5 milioni di copie spedite al lancio. Al di là di essere due prodotti giapponesi estremamente famosi nel mercato occidentale le due opere non presentano similarità, ma è sempre bello vedere fin dove riesce a spingersi la fantasia degli appassionati.

E voi cosa ne dite? Quali altri personaggi dell'anime potrebbero ricoprire un ruolo nel videogioco? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che poche ore fa sono stati pubblicati i primi spoiler del capitolo 982 di ONE PIECE, in uscita domenica 14 alle ore 18:00.