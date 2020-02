ONE PIECE: Rufy compare in Brasile per i festeggiamenti di Carnevale

One Piece è mondiale; è universale; nelle case di tutti; amatissimo come pochi altri personaggi degli anime e presente nei cuori di moltissimi fedeli. Per cui non dobbiamo stupirci se ne vengono documentate tracce un po' ovunque come durante il Carnevale in Brasile, nella patria delle maschere e dei costumi in questo periodo dell'anno.

Nello specifico colui che è comparso a rappresentare l'opera magna del maestro Oda è stato il protagonista della serie, Monkey D. Rufy, l'uomo di gomma e dall'inseparabile cappello di paglia. Personaggio che è divenuto simbolo di più generazioni, oltre che manifesto della cultura manga giapponese nel resto del mondo.

Ebbene, con le sfilate di Carnevale che impazzano per tutto il Brasile, in una di queste, come documentato dalla foto riportata in calce all'articolo, un ragazzo ha voluto omaggiare il futuro re dei pirati, indossando un costume originale e personalizzato, ma chiaramente ispirato al personaggio. Condivisa su Reddit dall'utente Steoko, si può ammirare l'amico indossare un cappello di paglia molto meno sobrio rispetto a quello che siamo abituati a vedere su Rufy, ma non per questo meno bello; una camicia aperta che ricorda quella del personaggio anche se con una fantasia a quadri; dei pantaloncini celesti con una cintura gialla e per finire delle infradito bianche che, in un modo un può particolare, vanno a completare un look chiaramente ispirato all'eroe disegnato e pensato da Echiro Oda.

Cosa ne pensi del cosplay (se così si può chiamare)? È certamente intuibile che sia stato realizzato più con un intento goliardico che non imitativo. Voleva divertire e non essere una riproduzione fedele. Detto questo, di' la tua nei commenti.

Orochi fa il suo debutto nell'ultimo episodio di ONE PIECE.