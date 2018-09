ONE PIECE: Rufy continua a non dare tregua al suo alleato Trafalgar Law

Essere amici di un eroe come Rufy è senza ombra di dubbio un'esperienza esaltante, ma questo non sembra valere per Trafalgar Law. Sin da quando il capitano degli Pirati Heart si è alleato con la ciurma di Cappello di Paglia, Law ha sempre dovuto tenere d'occhio il suo imprevedibile alleato, cosa successa anche nell'ultimo capitolo di ONE PIECE.

Il capitolo 916 di ONE PIECE ha visto Rufy, Zoro e la samurai O-Kiku irrompere nella città di Bakura e cominciare uno scontro con gli uomini dell'Imperatore Kaido di stanza nella zona. In particolare, i nostri eroi si sono trovati nel bel mezzo di un torneo di sumo, nel quale Rufy ha sfidato lo Yokozuna di Wano - il cui onore era stato leso da O-Kiku - vincendo clamorosamente.

Tuttavia, la vittoria ha attirato le attenzioni di un pezzo grosso dei Gifters di Kaido, Holdem, colui a capo di Bakura Town. Holdem ha preso in consegna la piccolo O-Tama, motivo per il quale Rufy e gli altri hanno fatto irruzione in città, ed è interessato a controllare il particolare potere della giovane abitante di Wano.

In poche parole, lo scontro è sempre più vicino nel paese dei samurai, ma Rufy, nonostante tutti gli sforzi dei suoi compagni nell'integrarsi con la gente del luogo per non attirare attenzioni indesiderate, non sembra preoccuparsi delle ripercussioni, cosa che invece ha messo in agitazione un furtivo osservatore: Trafalgar Law.

Quest'ultimo ha seguito tutta la scena a distanza, ma tra Holdem e Hawkins, il quale è sempre più vicino a Bakura, non può più restare in disparte. Il capitano dei Pirati Heart è una mente brillante, capace di un'accurata premeditazione, ma la sua ligia condotta è stata più volte messa in disparte a causa dell'imprevedibilità di Rufy.

Cosa succederà questa volta? Law riuscirà a fermare il suo alleato, o si unirà a lui in battaglia? Non ci resta che attendere il prossimo capitolo di ONE PIECE.