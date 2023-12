One Piece: Rufy è destinato a morire giovane?

Uno dei topoi essenziali dei battle shōnen risiede nell'intransigenza del protagonista, nella sua volontà di non arrestarsi mai, neanche davanti a pericoli che appaiono apparentemente insormontabili. Rufy in questo senso non è un eccezione, e molti lettori si sono interrogati sulla possibilità che sopravviva anche oltre l'epilogo di One Piece.

Ogni qualvolta ci capita di osservare i momenti più tragici della vita di Rufy in One Piece, ovvero quelle situazioni che hanno portato il futuro Re dei Pirati a toccare drammaticamente il fondo del baratro della disperazione (sia in termini emotivi che relativi al suo stato di salute) è chiaro come tali scenari non lascino mai intendere una conclusione fatalistica per il personaggio: Cappello di Paglia sarà presente nell'ultimo capitolo del manga, non si nutrono dubbi a riguardo. Ma è sul modo in cui l'eroe arriverà a concludere il proprio percorso, che i lettori lasciano trapelare qualche incertezza in più, soprattutto se consideriamo lo stress fisico a cui Rufy ha sottomesso sistematicamente il suo corpo nello sconfiggere nemici sempre più fenomenali e formidabili o nel superare circostanze diabolicamente avverse.

È per questo motivo che alcuni ritengono probabile che Cappello di Paglia non abbia aspettative di vita così lunghe e longeve come potrebbe capitare ad altri personaggi dell'opera o ai suoi compagni di ciurma. D'altronde le tecniche stesse di cui si compone il suo campionario di mosse, portano il corpo dell'eroe oltre i meri limiti biologici. Ad esempio, già uno degli step più basici del Frutto Gomu Gomu, cioè il Gear Second, comporta un sovraccarico fisico per nulla indifferente: qui il personaggio pompa il sangue in ogni angolo del suo corpo di gomma, portando la pressione sanguigna a livelli talmente alti da sottoporre il cuore ad uno sforzo lancinante per permettere a Rufy di sostenere lo stato di vigore tipico di questa trasformazione.

Inoltre alcuni eventi gli hanno per forza di cose accorciato le aspettative di vita. Nel corso di One Piece Rufy ha raggiunto uno stato di morte apparente per ben due volte, prima nello scontro ad Impel Down con Magellan, e poi su Wano nella battaglia all'ultimo sangue con Kaido. In entrambe le situazioni le funzioni vitali dell'eroe sono state drammaticamente compromesse, e se consideriamo il processo ormonale a cui Ivankov lo ha sottoposto per permettergli di espletare ogni goccia di veleno dal corpo, appare chiaro come tali scenari abbiano lasciato delle cicatrici indelebili sulla incolumità fisica e biologica del personaggio.

È lecito pensare che i sacrifici richiesti da Rufy al proprio corpo avranno in futuro delle conseguenze lancinanti sul suo stato di salute. Al punto che alcuni lettori ritengono improbabile – se non addirittura impossibile - che la vita dell'eroe possa prolungarsi ancora a lungo, a meno che un evento straordinario – come ad esempio il dono dell'immortalità che Law potrebbe concedergli grazie ai poteri del Frutto Ope Ope – non arrivi ad interrompere la traiettoria mortale di un destino che appare (quasi già) segnato.