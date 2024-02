ONE PIECE, tutte le volte in cui Rufy ha fallito miseramente

Prima di divenire uno dei quattro Imperatori del Nuovo Mondo, i pirati più famigerati e pericolosi agli occhi del Governo Mondiale nell’universo do ONE PIECE, Monkey D. Rufy ha dovuto affrontare numerose sfide e avversari di gran lunga superiori al suo livello, ricevendo sonore sconfitte e rimanendo gravemente ferito.

Andiamo quindi a vedere quali sono le disfatte peggiori vissute dal protagonista, ma attenzione agli spoiler.

Iniziamo dalle due grandi sconfitte ricevute da Sir Crocodile, leader della pericolosa e variegata Baroque Works, e dotato di poteri e capacità che hanno messo a dura prova la resistenza fisica di Rufy. Essendo stato anche un membro della Flotta dei Sette, e da poco divenuto fondatore della Cross Guild, Crocodile non ha esitato a mostrare la sua forza sul campo di battaglia, infliggendo a Rufy una ferita molto profonda, quasi letale.

Un altro grande fallimento per Rufy è stato non riuscire a salvare i propri compagni nell’arcipelago Sabaody. L’imminente arrivo della Marina, con tanto di Pacifista, spinse Orso Bartholomew ad aiutare i Mugiwara, finendo però per separarli, spedendoli con le sue capacità in diversi punti della Rotta Maggiore. Rufy è stato la causa della loro divisione, e ha sofferto tremendamente mentre Kuma li allontanava da lui.

Se parliamo dell’incapacità di Rufy di impedire che qualcosa di grave avvenga di fronte ai suoi occhi, nonostante tutto il suo impegno, la morte di Portuguese D. Ace, figlio di Gol D. Roger per mano dell’allora Ammiraglio Akainu. Ace si frappose tra loro due per salvare colui che considerava un fratello, Rufy, rimanendo però scottato dal magma di Akainu, e crollando addosso a Rufy, rappresentato con occhi spettrali e un’espressione indelebile.

Passiamo ad eventi più recenti ambientati a Wano, dove Rufy è stato sconfitto diverse volte dall’Imperatore Kaido. La sua determinazione, diversi aiuti da parte di Yamato e Momonosuke, e il risveglio del frutto Homo Homo modello Nika gli hanno però permesso di compiere una spettacolare rivalsa. Torniamo nel passato con gli eventi del capitolo 100, quando Smoker riuscì a catturare Rufy a Rogue Town, ma per fortuna del protagonista l’intervento di suo padre, il leader dell’Armata Rivoluzionaria Monkey D. Dragon, gli consentì di proseguire la propria avventura.

Infine, il più grande fallimento, o sconfitta, di Rufy riguarda gli eventi della prigione di Impel Down, dove ha seriamente rischiato di morire dopo il confronto con Magellan, devastando il pirata con un’enorme quantità di veleno. Se non fosse stato per le cure di Ivankov Rufy non sarebbe riuscito a riprendersi.