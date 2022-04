ONE PIECE: il nuovo Rufy nella figure originale di BT Studio

Gli ultimi eventi di ONE PIECE hanno avvicinato i lettori ad una serie di rivelazioni incredibili e a colpi di scena inimmaginabili. Ovviamente, le compagnie dedite al merchandising non si sono lasciate scappare l'occasione di omaggiare immediatamente l'asso nella manica di Rufy.

Nel capitolo 1046 di ONE PIECE lo scontro tra il protagonista e Kaido si è avvicinato ulteriormente ai titoli di coda adesso che la disparità tra i due è diminuita ulteriormente grazie alle capacità del Gear Fifth. Il risveglio del Frutto Gom Gom, infatti, ha concesso a Rufy un'abilità straordinaria seppur cambiando in modo drastico il suo carattere.

BT Studio, una compagnia specializzata nella realizzazione di modellini in scala, non si è lasciata scappare l'occasione di realizzare una prima figure dedicata al Gear Fifth, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia che ritrae una delle tavole più iconiche degli ultimi capitoli: la risata del capitano dei Mugiwara. La statuetta è disponibile in una quantità limitata di appena 158 unità e in tre differenti varianti con le varie proposte di quelli che dovrebbero essere i colori ufficiali della nuova forma di Rufy. Il costo, invece, si aggira intorno ai 90 dollari con un acconto di 40 al momento del preordine, con la consegna prevista a data da destinarsi.

