ONE PIECE: Rufy in Gear 4th è pronto alla lotta in questa illustrazione artistica

Lo stile di Eiichiro Oda è riconoscibilissimo. In tanti anni, l'autore di ONE PIECE ha sì cambiato tratto ma ha mantenuto pressoché intatte alcune proporzioni ed espressioni dei personaggi, risultando uno degli elementi distintivi del suo manga dei record. E anche lo stile di disegno ha avuto un impatto grande nella riscossione di popolarità.

Ovviamente non tutti riescono a padroneggiare lo stile di disegno di Eiichiro Oda. I tanti fan situati in tutto il mondo hanno tradizioni e studi diversi alle spalle, oltre che a modi di vedere e interpretare il disegno differenti. Per questo molte fan art di ONE PIECE portano i personaggi principali a venir rappresentati in modo diverso. Ciò non è un male: queste visioni permettono agli altri appassionati di ONE PIECE di vedere rivisitazioni e versioni più reali o dettagliate dei loro protagonisti preferiti.

Il fan e illustratore Oeuabcn ha proposto la sua versione di Rufy in Gear Fourth in un'illustrazione che ha conquistato il subReddit di ONE PIECE. Il suo stile completamente in digitale vede un Rufy a mezz'aria con gli abiti di Wano, come si può notare dal kimono rosa e azzurro allacciato in vita e alla spada nel fodero sul fianco sinistro. Una versione inedita di Rufy ma comunque molto apprezzata.

Ci sono altri fan che hanno pensato a Rufy in stile Disney o Rufy con lo stile di altri mangaka.