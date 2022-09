ONE PIECE: Rufy in Gear Fifth in questa splendida statua

Rufy ha superato tante sfide nel tempo. Se all'inizio bastavano le proprietà basilari del Frutto Gom Gom, poi ha dovuto migliorarsi ulteriormente, tirando fuori nuove tecniche. Quando i Gom Gom Pistol non bastavano più, il protagonista di ONE PIECE, fu costretto a sfruttare i Gear, evoluzioni di questo potere che lo rende di gomma.

Il Gear Second lo rende più rapido, il Gear Third lo rende più grosso e il Gear Fourth lo rende più potente. Nessuna delle tre tecniche però ha a che vedere con ciò che è successo in cima alla cupola di Onigashima. Sul teschio che è stato il campo di battaglia tra Rufy e Kaido in ONE PIECE negli scorsi capitoli si è tenuto un combattimento che ha visto un'ulteriore evoluzione per il protagonista.

È nato il Gear Fifth grazie al risveglio del Frutto Gom Gom, o meglio del Frutto Homo Homo modello Nika, il leggendario frutto che il Governo Mondiale voleva recuperare da secoli. Ovviamente le case di produzione si sono fiondate subito sul nuovo personaggio e i fan non vedevano l'ora di mettere le mani sulle nuove statuette di Rufy in Gear Fifth.

Proprio un appassionato ha acquistato una di queste e mostra la produzione nella foto in basso su Reddit. Rufy è in versione Gear Fifth, completamente bianco, mentre sotto di lui c'è Kaido in forma drago sconfitto. E voi la prendereste?