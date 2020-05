ONE PIECE: Rufy Gear Fourth e altri Funko Pop personalizzati presentati grazie a un fan

ONE PIECE ha un universo ricco di personaggi strambi e iconici. Grazie inoltre alla popolarità raggiunta dall'opera di Eiichiro Oda, tante compagnie si apprestano a produrre merchandising, in particolare action figure, statuette e Funko POP di vario genere ispirati agli individui più o meno famosi. E dove non arriva l'ufficiale c'è l'amatore.

I Funko POP fanno parte dei modellini di personaggi più particolari e conosciuti per il loro stile. Ma sono anche facilmente realizzabili dagli appassionati. E il fan Mark, anche conosciuto come IGVynylalchmist, ha deciso di dedicarsi a queste produzioni. Dopo aver realizzato nei giorni scorsi dei Funko POP di Bleach, Mark si è dedicato a quelli di ONE PIECE.

Nell'immagine che possiamo vedere in calce, tratta proprio dal suo account Twitter, ci sono i Funko POP personalizzati di ben quattro personaggi del mondo di Eiichiro Oda. Si parte da Trafalgar Law post timeskip e con il kimono tipico di Wanokuni, seguito dall'ex membro della flotta dei sette Crocodile con tanto di scatola e poi Ener. Infine c'è una quarta immagine dedicata a Rufy in versione Gear Fourth col Boundman, tecnica rivelata nello scontro a Dressrosa con Donquijote Doflamingo. Al suo fianco c'è anche la versione Snakeman, presentata a Whole Cake Island.

Vi piacciono queste realizzazioni? Se siete in astinenza da capitoli, sono già presenti alcuni spoiler per ONE PIECE 979.