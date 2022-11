ONE PIECE: Rufy in Gear Fourth con il suo potente cannone in questa statuetta eccezionale

Il Gear Second è comparso tempo fa in ONE PIECE, diventando subito una delle tecniche di lotta più iconiche di Monkey D. Rufy. Ma di acqua sotto i ponti ne è passata, soprattutto tenendo a mente le ultime evoluzioni del personaggio nel manga e nell'anime. Rufy si è potenziato e per questo ha iniziato a sfruttare altre abilità offensive.

Dopo il potenziamento del sistema circolatorio e di quello scheletrico, il personaggio ha evoluto i suoi gear come fatto vedere a Dressrosa, creando il pallone di muscoli. Il Gear Fourth di Rufy è stato per lungo tempo l'apice del suo potere, con il ragazzo capace di mutarlo a seconda della situazione. Contro Doflamingo, il protagonista di ONE PIECE sfruttò la versione Gear Fourth - Boundman, che lo rendeva un uomo dal torso molto gonfio e con un rimbalzo continuo.

Questa versione del capitano col cappello di paglia è diventato una statuetta. Come si vede nelle foto condivise da Hamajippa, Rufy sta usando il Gear Fourth con i suoi pugni ben caricati per colpire gli avversari con una mitraglietta dalla forza ineguagliabile. Alta 30 centimetri, questa statuetta di Rufy in Gear Fourth porterà con sé tutta la forza bruta del capitano.

Vi piacerebbe averla su una vostra mensola? Magari insieme a uno dei suoi ultimi avversari, con questa statuetta di Katakuri.