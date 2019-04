ONE PIECE, Rufy ha imparato a utilizzare una tecnica di Katakuri?

L'arco narrativo di Wano si sta rivelando una delle saghe più ostiche e imponenti dell'universo ONE PIECE. Nonostante la sconfitta iniziale di Rufy contro l'imperatore Kaido, il nostro eroe non ha ancora nessuna intenzione di rinunciare al suo obbiettivo, approfittando delle recenti difficoltà per allenarsi.

Hyogoro e Rufy sembrano passarsela bene, in un modo o nell'altro, all'interno del mortale scontro di sumo, che in caso di fuoriuscita dal ring, un dispositivo toglierebbe istantaneamente la vita dei nostri due personaggi.

Tuttavia, nel Capitolo 939, abbiamo assistito a Cappello di Paglia indicare le azioni da compiere a Hyogoro, con una percezione maniacale che ricorda, in tutto e per tutto, l'abilità di Katakuri nel prevedere una porzione di futuro. Rufy, pare infatti aver acquisto maestranza con l'haki dell'Osservazione, riuscendo a utilizzare il suo potere con maggiore naturalezza.

Nello stesso capitolo, abbiamo scoperto il nuovo insegnate di Rufy, che lo sta aiutando a imparare a utilizzare meglio il suo Haki dell'Armatura, al fine di riuscire nell'impresa di imitare le tecniche di Rayleigh e utilizzarle contro Kaido. Se il nostro eroe riuscisse ad imparare questa abilità, allora rischierebbe di diventare davvero estremamente potente, considerato il suo talento innato e la maestranza degli altri due tipi di Ambizione già in grado di usare a proprio piacimento.

Vi ricordiamo che anche l'adattamento televisivo di ONE PIECE ha annunciato che il prossimo arco narrativo dell'anime sarà dedicato alla saga di Wano.