ONE PIECE: Rufy contro Kaido in questa spettacolare figure di OPM Studio

I combattimenti in ONE PIECE sono soltanto un paio degli elementi che rendono il capolavoro di Eiichiro Oda un successo mediatico. Tuttavia, i combattimenti all'interno dell'opera hanno di certo contribuito a fare dell'epopea piratesca di Weekly Shonen Jump un trionfo d'azione.

ONE PIECE è pronto a tornare col capitolo 1077, che vi invitiamo a scorgere nella nostra notizia dedicata agli spoiler dell'ultimo numero del manga, che si preannuncia avvincente e dinamico. Ad ogni modo, quelle che stanno per avverarsi tra le pagine della storia sono una serie di sconti diretti che potrebbero cambiare nuovamente gli equilibri di potere.

A tal proposito, OPM Studio ha voluto dedicare a ONE PIECE uno straordinario modellino in scala, alto ben 63cm, che ritrae nientemeno che l'epico scontro tra Rufy e Kaido all'apice della loro forza. La statuetta, che potete apprezzare in calce alla notizia, è già preordinabile tramite un acconto di 250 euro di cui ulteriori 500 da saldare al momento della consegna tra il terzo e il quarto quadrimestre del 2023.

