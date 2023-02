ONE PIECE: Rufy contro Katakuri ma il protagonista è Bugs Bunny in questa fan-art

La community di ONE PIECE è gigantesca, una fan base di milioni di appassionati da tutto il mondo che inondando i vari forum dedicati con manifestazioni di creatività più o meno originali. Quella di un artista amatoriale, tuttavia, vi farà divertire parecchio.

Il celebre personaggio noto come Bugs Bunny è un'icona della cultura dell'animazione, il mitico coniglio che ha accompagnato e che continua ad accompagnare l'infanzia di numerose generazioni. L'eroe dei Looney Tunes non ha nulla a che vedere con ONE PIECE salvo sporadiche manifestazioni di creatività, come questa illustrazione che reinterpreta lo scontro tra Rufy e Doflamingo.

Eppure, nelle scorse ore è diventato virale su Reddit l'ultima creazione di weird-human-thing, un artista che ha provato a trasformare una tavola del manga dedita al combattimento tra Rufy e Katakuri ma con al loro posto Bugs Bunny e Daffy Duck. Il risultato in questione, che potete ammirare a dovere in calce alla notizia, ha riscosso un gigantesco apprezzamento nel celebre portale, merito dell'originalità della creazione grafica.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare fan-art, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.