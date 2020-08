ONE PIECE: Rufy, Law e Kidd sono i protagonisti della cover a colori del volume 97

Eiichiro Oda, il papà di ONE PIECE, ci ha abituato a una narrazione complessa e articolata in modo tale da preparare con dovizia di particolari ogni arco narrativo. Non è un caso, infatti, che gli ultimi avvenimenti della saga di Wano hanno portato a tradimenti e risvolti impensabili. Ma quale futuro aspetta i Mugiwara?

In attesa di conoscere l'esito della saga, il sensei ha iniziato a tirare le fila dietro i primi imponenti combattimenti iniziando proprio da Sanji, intercettato da King nel suo tentativo di salvare di Momonosuke dal crocifisso sul quale era stato legato. Se da un lato Gambanera è pronto al duello contro uno dei sottoposti più forti di Kaido, dall'altra l'Imperatore e Big Mom sono alle prese con i ribelli che si stanno preparando a liberare Wano dalla terribile tirannia che ha schiacciato per anni lo splendido Paese di Wa.

Ad ogni modo, i contenuti del capitolo 988 non arriveranno tanto presto in formato tankobon, in quanto i numeri dal 975 a 984 saranno disponibili solo con il volume 97 previsto al debutto il prossimo 16 settembre in Giappone che in Italia non approderà prima del 2021. A tal proposito, da poche ore è disponibile la cover a colori del tankobon in questione, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che vede protagonisti Rufy, Law e Kidd.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova copertina a colori, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.