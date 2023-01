ONE PIECE, Rufy contro Lucci: la rivincita diventa un anime grazie a un fan

Nonostante alcuni eventi del passato, Eiichiro Oda non ha chiuso tutte le porte per eventuali rivincite contro i protagonisti di ONE PIECE. Addirittura l'autore aveva anticipato degli scontri che i lettori non vedevano l'ora di riassaporare alla luce degli ultimi sviluppi del manga.

Uno di questi, senza alcun dubbio, non poteva che essere la rivincita tra Rufy e Lucci, un evento attesissimo e che si è risolto a favore del capitano dei Mugiwara grazie al suo nuovo power-up, il Gear Fifth. Ed è proprio lo scontro tra le due forme risvegliate dei personaggi che l'animatore KIECA ha realizzato una clip che prosegue il loro combattimento.

L'artista amatoriale aveva infatti già iniziato ad animare il combattimento tra le due parti, tuttavia è finalmente giunto al climax del loro confronto con il protagonista, Rufy, sfruttare il suo nuovo asso nella manica. Potete comunque apprezzare la clip in questione in calce alla notizia in cui vediamo Cappello di Paglia scagliare contro Lucci un potente, quanto bizzarro, micidiale attacco.

Prima di salutarvi e rimandarvi al video citato poc'anzi, avete dato un lettura al nostro breve speciale sul nuovo Lucci? Diteci cosa ne pensate del lavoro di KIECA, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.