ONE PIECE, Rufy manga il 'frutto Gnam Gnam' secondo un giornale

Eiichiro Oda ha sfornato il manga più letto di tutti i tempi, con centinaia di milioni di copie vendute in Giappone e nel resto del mondo. La popolarità di ONE PIECE è dovuta anche all'anime, che in madrepatria viene trasmesso ogni settimana mentre in Italia ha avuto una storia travagliata. Proprio negli ultimi giorni però, è tornato su Italia 2.

Dopo la ripresa del doppiaggio dell'anime nel 2021, arrivato dopo uno stop durato anni e anni, con la saga di Punk Hazard finalmente in italiano, la serie è tornata sulle emittenti italiane e adesso è il turno della saga di Dressrosa. ONE PIECE torna così nei palinsesti e il suo titolo viene riportato anche dalle varie riviste che si occupano di tenere d'occhio le varie trasmissioni in programma. Una di queste riviste però ha riportato una trama piuttosto particolare.

Secondo una foto che sta circolando in rete proveniente proprio da una di queste riviste, il protagonista si chiama ancora Rubber, rimasuglia del vecchio adattamento, e non ha mangiato il frutto Gom Gom bensì il frutto Gnam Gnam. Infine il suo obiettivo non è di diventare il Re dei Pirati, ma di diventarne il capo. Avete notato altri strafalcioni del genere sull'anime di Oda?