ONE PIECE, e se Rufy fosse un Marine? ecco l'originale figure di My Studio

La storia di ONE PIECE è stata indirizzata in modo tale che il protagonista, Rufy, intraprendesse un percorso per diventare il prossimo re dei pirati. Ma cosa sarebbe accaduto se il nostro eroe avesse cavalcato le orme del nonno, Monkey D. Garp, per diventare così un buon Marine?

La Marina è l'asse bellico del Governo Mondiale, una sorta di vero e proprio esercito con il quale mantiene il controllo della giustizia. A sfidarli ci pensano i pirati immaginati da Eiichiro Oda, temibili individui tra cui spicca il capitano dei Mugiwara, Monkey D. Rufy. Il protagonista è molto lontano dagli ideali dei Marine motivo per cui ha più volte rifiutato le proposte del nonno, ma vi siete mai chiesti come apparirebbe Rufy con gli abiti di un Ammiraglio?

My Studio, un'azienda specializzata in modellini in scala, ha provato a rispondere alla domanda attraverso una figure originale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. La statuetta in questione è disponibile in due varianti, con il completo interamente bianco o con la giacca aperta su una camicia rossa. Entrambe sono disponibili alla stessa cifra, 130 euro totali, di cui 40 euro da scalare al momento del preordine. La consegna, infine, si farà attendere sino al secondo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa idea di My Studio, vi piace Rufy nei panni di un Marine? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.