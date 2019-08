ONE PIECE: Rufy potrebbe aver messo le mani su una spada d'alta fattura

Dopo una piccola deviazione dedicata a ONE PIECE: Stampede, l'anime è tornato sui binari dell'arco narrativo di Wanokuni, saga che probabilmente culminerà con uno scontro tra Rufy e Kaido. Come ogni nuova fase, Eiichiro Oda veste i suoi personaggi facendoli secondo i costumi del luogo, e Rufy da buon ronin in incognito ha bisogno di una spada.

Prima di iniziare a viaggiare per Wanokuni per poter portare Tama in un posto dove è possibile curarla, il protagonista di ONE PIECE deve perfezionare il suo travestimento prendendo una spada, anche se non è importante il saperla usare. Rufy prende quindi la prima katana a portata di mano, quella di Tenguyama Hitetsu, maestro di Tama col volto coperto da una maschera tengu.

Tuttavia, nella fretta, Tengu non riesce a fermare Rufy che ha appena preso la Nidai Kitetsu, una delle 21 spade di ottima fatture, seconde solo alle Saijo O Wazamono, ovvero alle spade di suprema fattura. La spada è stata forgiata da uno degli antenati di Tengu e quindi appartiene alla sua famiglia da generazioni, e nessuno degli avvisi del sensei di Tama riescono a dissuadere Rufy dal portarsi appresso la lama maledetta.

Riuscirà Rufy a utilizzare la sua nuova spada, magari mostrando capacità come quelle nell'arco di ONE PIECE di Thriller Bark quando era diventato Nightmare Rufy? Lo vedremo nello scontro tra Supernove del prossimo episodio.