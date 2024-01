ONE PIECE, Rufy e il mistero del numero 56: cosa si cela dietro questa cifra?

Il manga di ONE PIECE si avvicina al finale, ma i misteri che circondano l'opera sono ancora numerosi. Uno di questi enigmi ancora da scoprire è il significato del numero '56', spesso presente sull'abbigliamento di Monkey D. Rufy. Scopriamo il significato che Eiichiro Oda cela dietro questa cifra.

Tra i misteri che il manga di ONE PIECE potrebbe risolvere in questo 2024 c'è anche quello del '56'. Nel corso della serie questo numero è ricorrente, caratteristico dell'abbigliamento del pirata Cappello di Paglia. Ma di cosa potrebbe essere simbolo quella cifra? C'è una teoria che potrebbe decifrarne il significato.

Nella lingua giapponese i numeri 'cinque' e 'sei' vengono indicati come 'go' e 'roku'. A primo impatto queste due parole sembrerebbero slegate l'una dall'altra, ma nella lettura Kun 'roku' si pronuncia con il termine 'mu'. Dunque, '56' in giapponese può essere letto come 'go' – 'mu' proprio come il frutto del diavolo che contraddistingue Rufy.

Ci potrebbe però essere un significato più profondo. Il Re Gol D. Roger aveva una taglia di 5,5 miliardi di berry, la più alta mai ricevuta da un pirata. Secondo una teoria, Rufy potrebbe superare questo record ottenendo una taglia di 5,6 miliardi di berry, proprio come il ricorrente '56' che viene indicato nel suo abbigliamento.