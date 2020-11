ONE PIECE: Rufy diventa il Monarca delle Ombre in un epico crossover con Solo Leveling

Mentre il manga di ONE PIECE si avvicina lentamente al numero 1000, i fan continuano a pensare in che modo in Rufy possa sconfiggere Kaido, uno degli avversari più forti che il protagonista abbia mai incontrato. L'ipotesi migliore, secondo molti, è quella di un power up, e secondo un utente ne esisterebbe uno in grado di garantirgli la vittoria.

In calce potete dare un'occhiata alla splendida fan art dell'artista, in cui viene ritratto un Rufy decisamente differente, in possesso dei poteri del leggendario hunter di Solo Leveling Sung Jin-Woo. L'immagine ritrae la trasformazione del pirata in Monarca delle Ombre, mentre invoca al suo fianco una mostruosa creatura ispirata a Zoro.

Solo Leveling è considerato da molti come uno dei migliori manhwa in circolazione, e presto arriverà in Italia grazie a Edizioni Star Comics. L'opera è apprezzata da centinaia di lettori, e negli ultimi tempi le fan art e i cosplay con protagonisti Sung Jin-Woo, Cha Hae-In e gli altri personaggi hanno iniziato a spopolare. Nell'immagine di copertina della news potete dare un'occhiata ad un altro crossover tra ONE PIECE e Solo Leveling, realizzato dall'artista francese Hecoute.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa fan art? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!