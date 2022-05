ONE PIECE: Rufy, Naruto e gli altri protagonisti del nuovo poster di Jump Victory Carnival

Dopo aver discusso delle ultime novità del nuovo episodio di ONE PIECE, nelle scorse ore è stato pubblicato il poster dedicato al prossimo evento organizzato da Weekly Shonen Jump, in cui sono presenti i personaggi più famosi dei manga.

Una delle pubblicazioni più importanti dell'editoria giapponese è Weekly Shonen Jump, che ha fatto conoscere ai fan dei manga giapponesi alcune delle opere più famose degli ultimi venti anni. Nelle scorse settimane è stato annunciato l'evento intitolato Jump Victory Carnival, durante il quale scopriremo le novità riguardo i prossimi titoli che troveremo nelle pagine della rivista. Per promuovere il festival è stato condiviso su Twitter un poster in cui sono presenti alcuni dei personaggi più famosi delle opere di Weekly Shonen Jump, tra cui il protagonista di ONE PIECE, Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia e molti altri.

Gli appassionati di manga ed anime giapponesi sono quindi in attesa di scoprire quali saranno i prossimi annunci dell'evento si terrà in Giappone il 17 luglio. Cosa pensate che sarà svelato durante il Jump Victory Carnival? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo ecco le ultime novità del capitolo 1049 di ONE PIECE, opera che si conferma come uno dei manga più conosciuti nel mondo.