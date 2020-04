ONE PIECE: Rufy e Oda al centro di una polemica dopo l'ultima cover di Weekly Shonen Jump

Con i social ormai onnipresenti al giorno d'oggi basta molto poco per scatenare una polemica. A volte possono essere basate su fatti veri come accaduto a Kohei Horikoshi di My Hero Academia recentemente, altre invece limitate a una stretta frangia di fan. Probabilmente in quest'ultima categoria rientra la polemica nata in queste ore su ONE PIECE.

Su Weekly Shonen Jump è stata presentata poche settimane fa una copertina dedicata a ONE PIECE dove Rufy beveva un boccale di birra insieme a Oden Kozuki e Gol D. Roger, due dei protagonisti del flashback da poco andato in scena nel manga. Dopo che l'illustrazione preparata è stata pubblicata anche sui social giapponesi, a qualcuno la scelta non è andata giù.

Il motivo è che Rufy è un diciannovenne, basandoci sulle informazioni presentate da Eiichiro Oda nel manga, e pertanto non potrebbe bere. Infatti in Giappone l'età minima per bere alcol è di venti anni, qualcuno pertanto non ha visto di buon occhio la scelta facendo sapere il suo sdegno tramite dei commenti sui vari social.

Naturalmente la polemica avrà difficilmente un seguito dato il mondo dei personaggi di ONE PIECE e quanto è seguita nel mondo reale l'opera. Intanto nel manga i protagonisti stanno già pianificando la festa per celebrare la sconfitta di Kaido.