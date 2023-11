ONE PIECE, Rufy floscio scatena l'ilarità del pubblico: cos'è successo?

Come vi avevamo raccontato alcuni giorni fa, Rufy ha preso parte alla Macy's Thanksgiving Day Parade, una parata che si è tenuta il 25 novembre, ossia durante il Giorno del Ringraziamento, a New York. Tuttavia, il Cappello di Paglia di One Piece ha avuto uno spiacevole incidente ma che ha fatto divertire il web.

Come nelle immagini che vi abbiamo lasciato in calce all'articolo, l'iconico cappello di paglia di Luffy si è lentamente sgonfiato. Com'è stato raccontato da alcuni dei presenti all'evento, un ramo ha rotto il pallone aerostatico, ma per fortuna il Luffy gigante non è stato completamente rovinato ed è riuscito a continuare a prendere parte alla parata.



Il tutto ovviamente ha un sapore molto ironico visto che Luffy è famoso per la sua capacità di "gonfiarsi" e diventare potentissimo. Lo scatto ha fatto immediatamente il giro del web ed è stato chiamato ironicamente "Deflated Luffy", ossia "Luffy Sgonfiato". Anche se non è stato un ottimo debutto per One Piece alla parata del Giorno del Ringraziamento, i fan hanno comunque reso l'evento indimenticabile attraverso delle illustrazioni uniche ed esilaranti.

Qui trovate l'immagine di Luffy di One Piece alla parata del Giorno del Ringraziamento. Il pallone gigante aerostatico aveva delle dimensioni davvero enormi e non è passato affatto inosservato. Assieme al Cappello di Paglia c'è stato anche il pallone di Son Goku di Dragon Ball Super, una presenza costante alla Macy's Thanksgiving Day Parade.