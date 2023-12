ONE PIECE: Rufy avrebbe potuto competere con i pirati e i Marine della passata generazione

La sconfitta di Kaido ha segnato l’inizio di una nuova era della pirateria in ONE PIECE mostrando come i giovani più promettenti siano pronti a spodestare la precedente generazione dal dominio sui mari. Rufy è diventato Imperatore e ha raggiunto una nuova forma, ma sarebbe in grado di affrontare i grandi pirati e marine del passato? Scopriamolo.

Riuscito in un’impresa straordinaria come sconfiggere Kaido, considerato l’uomo più potente del mondo, Rufy merita sicuramente una posizione elevata nella scala di potenza dell’universo ideato da Eiichiro Oda, e sebbene non sappiamo ancora se sarebbe riuscito a competere con mostri sacri come Gol D. Roger, di cui effettivamente non conosciamo i reali poteri combattivi, ecco 5 personaggi della vecchia generazione che sarebbe riuscito a fronteggiare.

Partiamo da un Imperatore, l’immenso Edward Newgate conosciuto come Barbabianca. Eterno rivale di Roger, contro il quale Rufy avrebbe imbastito uno degli scontri più epici dell’intera serie, considerando la relativa efficacia che il frutto Gura Gura avrebbe su un uomo fatto di gomma e dai poteri del dio Nika.

Troviamo poi un altro personaggio, estremamente potente in gioventù a tal punto da tenere testa a Roger, e un vicino parente di Rufy: Monkey D. Garp. Considerato una leggenda della Marina, Garp si è distinto per il suo coraggio e l’immensa forza distruttiva, mostrata anche ad Hachinosu nei recenti capitoli della serie, la quale però dovrebbe scontrarsi con la rapidità e l’elasticità del Gear Fifth, col quale Rufy potrebbe riuscire addirittura a rimandargli indietro i suoi colpi di cannone.

Arriviamo al leggendario samurai di Wano: Kozuki Oden, il quale darebbe sicuramente del filo da torcere a Rufy qualora riuscisse ad attaccarlo con dei fendenti, data la vulnerabilità della gomma agli attacchi taglienti. Tuttavia, la velocità e la libertà di movimento consentita dal Gear Fifth potrebbe dimostrarsi superiore alla tecnica della spada di Oden, e decretare la sconfitta di quest’ultimo.

Torniamo alla Marina per un altro grande esponente della sua storia passata: Sengoku. Le sue capacità combattive vengono mostrate in rarissime occasioni, ma la padronanza dei tre tipi di Ambizione e i poteri garantiti dal frutto Homo Homo modello Buddha lo rendono un avversario formidabile anche quando è avanti con l’età, sebbene Rufy, forte delle sue nuove abilità da divinità del sole potrebbe sicuramente tenergli testa assorbendo i colpi e le onde d’urto dai suoi palmi grazie al suo corpo di gomma.

Concludiamo con l’Imperatrice Big Mom, uno dei personaggi dal grande potenziale ma poco sfruttato nella serie, che ha saputo imporre il proprio dominio nel Nuovo Mondo, terrorizzando con la propria ferocia la maggior parte dei pirati presenti in quelle acque. Sicuramente lo scontro tra una Big Mom più giovane e Rufy sarebbe incredibile, e forse in termini di ambizione del re conquistatore il protagonista potrebbe avere la peggio, ma sempre grazie al Gear Fifth potrebbe riuscire a sovrastare la potenza dell’Imperatrice e portarsi a casa la vittoria.

Prima di lasciarci, ecco 3 personaggi che hanno tradito le aspettative dei lettori, e un approfondimento sul lungo e doloroso viaggio di Zoro.