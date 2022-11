ONE PIECE: il Rufy di adesso avrebbe potuto salvare Ace?

La morte di Ace in ONE PIECE è stato uno degli eventi più importanti dell'intera trama, non soltanto perché ha anticipato quella di Barbabianca, ma anche per l'impatto che la sua morte ha avuto nei confronti del protagonista, Monkey D. Rufy. Il nostro eroe, infatti, è molto cambiato seguito di quell'avvenimento.

Il capolavoro di Eiichiro Oda gode di molteplici teorie, alcune delle quali più concrete e possibili rispetto ad altre. Ma all'interno del campo delle ipotesi, di tanto in tanto emergono alcune riflessioni piuttosto interessanti che meritano di essere analizzate. Una di esse, a tal proposito, si domanda se l'attuale Rufy, quello posteriore agli eventi di Wano, fosse stato in grado di salvare il fratello a Marineford.

Ad essere sinceri, è importante ribadire che il protagonista riuscì anche in quella circostanza a salvare Ace e che la morte di quest'ultimo fu causata da un suo errore innescato da una provocazione di Akainu. Eppure, non ci si può fare a meno di domandarsi se il capitano dei Mugiwara, oggi uno dei 4 Imperatori, non sarebbe riuscito a preventivare quel colpo mortale dell'attuale Grand'Ammiraglio, lo stesso che costò la vita al fratello. Probabilmente, se la Saga di Marineford si fosse tenuta a questo punto della storia, molte cose sarebbero andate diversamente, a partire dalla morte di Barabianca, poiché la Marina avrebbe dovuto affrontare ben due Imperatori.

