ONE PIECE: Rufy promuove un nuovo servizio di food delivery in un geniale spot giapponese

In attesa che la situazione Covid-19 si risolva definitivamente milioni di persone continuano a essere costrette in lockdown, e in una situazione di quarantena non è raro fare affidamento sui servizi di home delivery. L'anno scorso colossi del settore come Uber Eats hanno iniziato ad attivarsi anche in Giappone distribuendo cibo e manga, ma le sorprese non sono finite qui.

"Menu", un servizio di food delivery in crescita nel Paese del Sol Levante, ha recentemente realizzato uno spot pubblicitario con protagonisti Rufy e la sua ciurma, sbarcati in Giappone per provare il delizioso cibo consegnato dai riders giapponesi. In cima all'articolo potete dare un'occhiata alla pubblicità, trasmessa a Kanto, Kansai, Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Sendai e Hiroshima da oggi, 22 aprile 2021, e realizzata con un ottimo mix tra animazioni 2D e live-action.

ONE PIECE non è nuovo a collaborazioni con grandi e piccoli brand giapponesi, ricorderete la splendida serie di abiti di matrimonio firmati PLACOLE e la recente partnership con GUCCI. In questo caso comunque non stiamo parlando solo di uno spot, visto che tutti i clienti che realizzeranno ordini superiori a 2.000 yen (€15,40 circa) riceveranno dei premi gacha collezionabili tra cui spille, postcard e borse per la spesa. Potete dargli un'occhiata cliccando sul link in calce.

E voi cosa ne dite di questa iniziativa? Vi piacerebbe vederne anche in Italia? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi con il nostro riassunto di ONE PIECE 1011, l'ultimo capitolo del manga.