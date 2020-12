ONE PIECE: Rufy è il re dei manga nella figure di Legendary Book Studio

La meta è vicinissima e ONE PIECE, dopo anni di onorato servizio in quel di Weekly Shonen Jump, è finalmente prossimo a raggiungere lo straordinario capitolo 1000. È solo una questione di giorni prima dell'attesissimo evento e, per l'occasione, si è intensificato il merchandinsing legato al capolavoro di Eiichiro Oda.

A giorni il capitolo 1000 di ONE PIECE sarà finalmente realtà e traghetterà di fatto il manga verso l'Olimpo della cultura nipponica, tra quella manciata di capolavori che hanno raggiunto le 4 cifre di capitoli in corso di serializzazione. Ad ogni modo, in virtù di questo straordinario traguardo ormai prossimo, Legendary Book Studio ha deciso di omaggiare il franchise con un particolare modellino in scala.

La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è dedicato al protagonista di ONE PIECE, Rufy, intento a scatenare un potentissimo attacco con il suo iconico Gear 2nd. La peculiarità dell'opera, tuttavia, consiste dalle pagine del manga alle sue spalle da cui il noto pirata prende vita. La statuetta è stata notevolmente apprezzata da parte della community nonostante un prezzo non poi così accessibile a tutti: circa 390 euro a cui si aggiungono le spese di spedizione. La consegna, invece, è prevista durante il corso del 2021.

