ONE PIECE: Rufy è finalmente Re dei Pirati in una figure mozzafiato da oltre 400 euro

C'è un sogno che si cela nel cuore di ciascun fan di ONE PIECE, ovvero conoscere l'esatto momento in cui Rufy diventerà il nuovo Re dei Pirati. In merito a quel giorno, in molti hanno provato a immaginare il capitano dei Mugiwara in tale vesti, proprio come l'ultimo modellino in scala realizzato da Skyline Studio.

La lunga serializzazione del manga di Eiichiro Oda ha visto crescere numerosi appassionati che sono ancora in attesa di conoscere i segreti del mitico tesoro. La grande mole di domande che necessitano tuttora di una risposta sono uno dei motivi che spingono i lettori a restare ancorati alla serie, a seguire settimanalmente il fumetto nonostante il tempo che passa. La compagnia Skyline Studio, recentemente, ha provato a fare un salto nel futuro, immaginando l'iconico protagonista sul Trono di Re dei Pirati.

Il modellino in questione, in scala 1:4, è alto ben 69 cm, e sarà disponibile in edizione limitata fino a esaurimento scorte. Attualmente, il preordine è disponibile tramite il sito ufficiale alla cifra monstre di 435 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. L'arrivo della figure, invece, è programmato per l'ultimo quadrimestre del 2020. In calce alla notizia, dunque, potete ammirare l'epica statuetta da più angolazioni, per notare la cura maniacale dell'azienda nella resa dei dettagli.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato gli spoiler del capitolo 980 di ONE PIECE.