ONE PIECE: Rufy è il Re dei Pirati nella figure di Skyline Studio

Pochissimi titoli godono della stessa popolarità di ONE PIECE, una serie che nel tempo è diventata un'icona della cultura anime e manga nonché un capolavoro di stampo globale. Il gioiellino di Eiichiro Oda, inoltre, vanta di un merchandising con pochi eguali e ricco di numerosi oggetti a tema e in edizione limitata.

Ormai pochi anni separano ONE PIECE dalla sua conclusione e attualmente il manga si sta addentrando al vero climax della lunga Saga di Wano. In questo arco narrativo Oda ha fornito le basi per il futuro della trama e altrettanti colpi di scena attendono di essere svelati nelle battute finali dello scontro tra Rufy e l'Imperatore Kaido.

Ad ogni modo, al fianco della serializzazione del manga prosegue spedita la diffusione del merchandising a tema con modellini in scala e oggetti limited edition. Recentemente Skyline Studio ha infatti presentato una delle loro ultime figure dedicate a ONE PIECE, in particolare una statuetta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che raffigura il capitano dei Mugiwara sul trono in qualità di vero e indiscutibile Re dei Pirati. La figure è disponibile al costo di circa 500 euro ed è già possibile acquistarla nei migliori negozi di vendita di modellini in scala.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.