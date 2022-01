ONE PIECE: Rufy Re dei Pirati in una statuetta eccezionale con tutta la sua storia finora

Il viaggio di Rufy è stato lungo, eppure non è ancora finito. Mancano ancora degli avversari da sconfiggere al protagonista di ONE PIECE, con i più ostici che ancora devono arrivare. Mentre continua lo scontro con Kaido anche nei nuovi capitoli, in futuro arriveranno battaglie ancora più epocali.

Eppure Rufy di nemici ne ha battuti. A ogni isola ha incontrato un capitano o un pezzo grosso dei nemici che è stato messo a tacere dalla sua forza. ONE PIECE è stato costellato di queste battaglie, in particolare prima del timeskip, dove sono memorabili gli scontri tra Rufy e Crocodile, Rufy e Rob Lucci, Rufy e Arlong, oltre a tantissimi altri ancora. Tutto ciò è stato raccolto dall'azienda Last Sleep, un produttore di statuette cinese, che ha realizzato un'enorme statuetta di ONE PIECE con Rufy Re dei Pirati ricalcando tutta la sua storia.

Sulla sua pagina Facebook, Last Sleep ha condiviso una foto frontale con Rufy seduto su un trono, con alle sue spalle un'ombra che simboleggia Barbanera. Intorno invece ci sono i nemici più forti che ha sconfitto: Crocodile, Ener, Rob Lucci, Hody Jones, Gecko Moria, Katakuri, Cracker e Donquijote Doflamingo. Se si gira la statuetta invece si può osservare l'inizio del viaggio di Rufy, nato nel momento in cui riceve il cappello di paglia da Shanks. Una produzione sicuramente costosissima ma che i fan più accaniti non potranno mancare di avere.

