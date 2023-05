ONE PIECE: Rufy diventa re nel poster per il suo compleanno

Se la storia di ONE PIECE ebbe inizio nel 1997 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, gran parte del pubblico italiano fece la conoscenza di quello che allora era conosciuto come Rubber Cappello di Paglia solamente nel 2001 con la trasmissione dell'adattamento animato su Mediaset Italia 1.

Con oltre 25 anni di pubblicazione alle spalle, i pirati della Ciurma di Cappello di Paglia fanno compagnia ai fan da un quarto di secolo. Molti fan sono nati e cresciuti guardando e leggendo ONE PIECE, mentre tanti altri neppure erano nati quando l'opera di Eiichiro Oda arrivava alla maggiore età. Ciò, rende meglio l'idea di quanto ONE PIECE e Rufy facciano ormai parte della vita quotidiana del pubblico di appassionati.

Tutte le storie hanno però una fine e ONE PIECE è entrato nel suo arco conclusivo. Ormai diretto verso l'epilogo del suo viaggio, il 5 maggio capitan Luffy ha festeggiato il compleanno. Tra un arrosto di carne e una pinta di birra condivisa con i suoi compagni di viaggio, Rufy è stato ritratto in un poster ufficiale di ONE PIECE.

Lo staff di TOEI Animation è sicuro, il 2023 sarà l'anno di ONE PIECE, e per celebrare questa dichiarazione d'intenti è arrivata una locandina in cui Rufy diventa re. Con indosso il cappotto di Gol D. Roger e il Cappello di Paglia che un tempo fu anche di Shanks, Rufy sfiora la luna.