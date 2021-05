ONE PIECE: Rufy sembra reale in questo fedele cosplay

ONE PIECE è sicuramente una delle opere più iconiche nei riguardi della cultura giapponese a tema anime e manga. Il capolavoro di Eiichiro Oda, infatti, è estremamente popolare in tutto il mondo e pertanto gode di una community di milioni di appassionati, a riprova delle numerose manifestazioni di creatività rintracciabili in rete.

Il rapporto che lega Oda ai suoi fan è più stretto di quanto possa apparire dal momento che il sensei ha persino affittato un posto solo per tenere insieme tutte le varie lettere che i lettori gli spediscono da ogni coordinata del globo. Ad ogni modo, una delle manifestazioni più evidenti del supporto che gli appassionati dedicano a ONE PIECE sono soprattutto le varie interpretazioni personali che emergono quasi quotidianamente in rete.

L’ultima di esse, a tal proposito, è un cosplay a cura di Coser流沐, un talentuoso cosplayer che ha pubblicato su Weibo la sua ultima reinterpretazione del capitano dei Mugiwara, Rufy. Il suo lavoro, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan, complici soprattutto le difficoltà nell’interpretare un personaggio tanto particolare e allo stesso tempo il più popolare al mondo alla luce dell’ultimo sondaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay dedicato al leader dei Mugiwara, vi piace? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro in fondo alla pagina.