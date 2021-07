ONE PIECE: Rufy riceve il suo prezioso Cappello di Paglia in questa iconica figure

In occasione dei festeggiamenti per il ventiquattresimo anniversario di ONE PIECE, Legendary Collectibles ci riporta alle origini della mitica epopea di Monkey D. Rufy. Ricordate l'esatto momento in cui ricevette il suo iconico Cappello di Paglia? Ecco il dono di Shanks il Rosso in una spettacolare statua da collezione.

Per chi, a distanza di ormai così tanti anni non dovesse ricordarselo, Rufy ha un legame molto speciale con il suo cappello di paglia ed è probabilmente l'oggetto più prezioso, almeno in termini sentimentali, in suo possesso.

Il proprietario originale del cappello era Gol D. Roger, il Re dei Pirati da cui è partito tutto, che lo diede poi a Shanks. Egli a sua volta lo prestò al piccolo Rufy, che voleva in tutti i modi unirsi alla ciurma del Rosso, chiedendogli di averne cura e di restituirglielo quando fosse diventato un grande pirata. Il Cappello di Paglia, dunque, è il simbolo materiale del più grande sogno di Rubber: diventare il re dei pirati.

Questo iconico momento, avvenuto nel primissimo capitolo datato 1997, è stato riportato alla memoria dalla figure di Legendary Collectibles. Il magnifico pezzo da collezione, alto 40 centimetri e disponibile al preordine a un prezzo di 495 euro, vede Shanks riporre il suo Cappello di Paglia sul capo del piccolo Rufy, in preda al pianto.

Cosa ne pensate di questa emozionante statua da collezione? Ecco l'anniversario di questo mitico avvenimento di ONE PIECE. Il manga di Eiichiro Oda ha spento 24 candeline, tanti auguri a ONE PIECE.