ONE PIECE: Rufy risveglierà il suo Frutto del Diavolo a Onigashima?

Ci sono tante tecniche diverse nel mondo di ONE PIECE, alcune legate ad arti di combattimento, altre a poteri spirituali. Non mancano poi le evoluzioni dei Frutti del Diavolo, una delle spine dorsali del manga di Eiichiro Oda. In particolare, i lettori sono ansiosi di conoscere bene il risveglio dei Frutti del Diavolo, apparsi pochissimo finora.

Il Risveglio dei Frutti del Diavolo è stato menzionato per la prima volta a Dressrosa da Donquijote Doflamingo, che ne ha fatto uso per mettere ancora più in difficoltà Rufy durante il loro scontro. Da quel momento in poi, sono quasi scomparsi da ONE PIECE. Ciò li ha fatti mettere da parte in favore di un Gear Fifth sviluppato da Rufy, magari da tirare fuori contro Kaido. Il capitolo 1030 di ONE PIECE però apre a nuove ipotesi.

Con il risveglio di ben due Frutti del Diavolo appena mostrato, Oda ha dimostrato di non essersi dimenticato di questa possibilità. Considerato chi ha risvegliato questi poteri, non è da mettere in dubbio la possibilità che anche Rufy riesca a utilizzare il risveglio del Frutto Gom Gom nel corso di questa battaglia. Ciò gli renderebbe ovviamente più facile sconfiggere Kaido, anche se va detto che un primo risveglio porta a un grande affaticamento, mettendolo anche più a rischio.

Inoltre si tratterebbe di un altro power up nel giro di pochissimo tempo per Rufy e ciò potrebbe sconvolgere un po' troppo le dinamiche di ONE PIECE. A Rufy basterà l'Haki del Re Conquistatore e il suo nuovo utilizzo per sconfiggere l'imperatore?