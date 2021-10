ONE PIECE: Rufy, Sanji e Nico Robin diventano dei Giganti in una fan-art

Tra i manga più conosciuti degli ultimi vent'anni spiccano senza alcun dubbio ONE PIECE di Eiichiro Oda e L'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama. Due titoli tra i più conosciuti al mondo dell'editoria giapponese ma che allo stesso tempo sono così diversi tra loro. Ma cosa succede quando le due serie si uniscono in un'illustrazione crossover?

Negli ultimi giorni è diventato molto popolare il nome di davidfueleki su Reddit, un artista talentuoso che ha provato ad unire i due rispettivi capolavori in una rappresentazione grafica. L'utente, in particolare, si è domandato che aspetto avrebbero i personaggi di ONE PIECE qualora si trasformassero in Giganti, idea già concretizzata in una fan-art che ha reinterpretato alcuni pirati come Crodocile e altri ancora.

Nella nuova illustrazione è toccato ad altri 4 personaggi che sono: Rufy, Sanji, Nico Robin ed Enel. Il risultato della trasformazione potete ammirarlo voi stesso tra gli allegati in calce alla notizia, con l'aspetto dei personaggi in questione modificati per avere un tratto molto più vicino a quello di Isayama sensei. Il suo lavoro ha riscosso un notevole apprezzamento da parte della community di Reddit con dozzine di commenti e oltre 2mila "mi piace".

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi pace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.