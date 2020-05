ONE PIECE: Rufy, Sanji e Zoro diventano degli Dei in queste magnifiche action figure

Leo of the Sky Studio, responsabili di alcune tra le action figure di ONE PIECE più belle e curate in circolazione, hanno da poco annunciato il preordine delle statuette speciali in versione God di Rufy Cappello di Paglia, Sanji Gamba Nera e Zoro il cacciatore di taglie, i cosiddetti Big 3 della ciurma del futuro re dei pirati.

Mentre giusto due giorni fa si festeggiava il compleanno di Rufy capitano dei Mugiwara, Leo of the Sky Studio ha voluto omaggiare i protagonisti del manga dei record del sensei Eiichiro Oda attraverso la distribuzione dei preordini di tre statuette, rese speciali non solo per la qualità dei materiali e la cura dei dettagli ma anche per la versione limitata di queste che appaiono in una modalità inedita al brand, simili a degli Dei. Gli outfit e i simboli sulla pelle inoltre, ricordano per certi versi la forma eremitica di Naruto.

Le figure, osservabili in calce alla notizia, saranno disponibili in più colorazioni e dimensioni a partire dai primi mesi del 2021, con un prezzo stimato tra i 105€ e i 370€ spedizione esclusa. Se siete dei grandi amanti di ONE PIECE e volete farvi un meritato regalo, vi consigliamo di dare anche un'occhiata alla nostra lista delle action figure di ONE PIECE che vi svuoteranno i portafogli.