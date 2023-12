ONE PIECE: Rufy scaglia il suo esplosivo Red Roc in una figure pazzesca e costosa

ONE PIECE ha conquistato il mondo nel 2023, ma non solo grazie a manga, anime e live-action di Netflix. I merch dedicati al franchise sono innumerevoli e alcuni di questi sono delle vere pietre miliari, come questa statua da collezione presentata per il pre-ordine da LB Studio. Il mitico Red Roc di Rufy è pronto a colpire!

L'opera di Eiichiro Oda non si siederà sugli allori. Nel 2024 ONE PIECE tornerà grande con progetti spettacolari e attesissimi dal pubblico di appassionati. Ma se siete in ritardo e alla ricerca del regalo perfetto, non perdete la figure da collezione che ricorda uno dei momenti più belli della Saga di Wano.

L'anime di ONE PIECE è in procinto di salpare verso Egghead, dopo che nelle ultime settimane ha salutato finalmente la terra dei samurai. Il finale di Wano è stato epico e uno dei momenti più memorabili è quando Rufy torna a Onigashima a cavallo del dragone Momonosuke. Ricordate quel Red Roc pazzesco che colpì in pieno Kaido? Ebbene, eccolo in questo pregiatissimo pezzo da collezione.

Il Gomu Gomu no Red Roc è una delle tecniche più belle e visivamente d'impatto di Rufy. Si tratta di una combinazione tra l'Elephant Gun e il Red Hawk che si ottiene con il Gear 3rd. L'attacco, che consiste in un pugno infiammato, prende il nome dal uccello della mitologia araba Roc. La statua del Red Roc di Rufy di LB Studio viene venduta a un prezzo di 565 euro. Alta ben 65 centimetri, uscirà ufficialmente tra il Q2 e Q3 del 2024.