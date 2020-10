ONE PIECE: Rufy si scontrerà con un Kaido non al massimo?

Kaido è potente, anzi potentissimo. È da tutti conosciuto come la creatura vivente più forte del mondo di ONE PIECE. Egli stesso incute timore in chiunque e grazie a questo ha potuto far entrare nella sua ciurma personaggi di altissimo calibro. Ma, come è stato mostrato alcune volte durante il manga, Kaido non è immortale o inscalfibile.

Durante la battaglia di venti anni fa, Oden Kozuki riuscì a infliggergli una enorme ferita che poi è rimasta sotto forma di cicatrice. Con gli ultimi capitoli di ONE PIECE, sono stati i Foderi Rossi a infliggere nuovi danni a Kaido, cosa che ha scioccato sia lui che i suoi uomini. I samurai infatti, pur non essendo al livello di Oden, sono riusciti a usare varie tecniche, una delle quali ha anche fatto breccia nella vecchia ferita.

Ciò vuol dire che stavolta lo scontro tra Rufy e il nemico di turno non andrà come al solito. Quando il capitano dal cappello di paglia arriverà sulla cupola di Onigashima troverà un imperatore già ferito. Ovviamente questo non vuol dire che Rufy possa abbassare la guardia considerato il potere di Kaido che, sicuramente, ancora dobbiamo vedere. Già in ONE PIECE 993 potrebbe esserci il ribaltamento di fronte dell'imperatore e potremmo vederlo ristabilirsi grazie alla sua infinita resistenza.

Continua il countdown verso il capitolo 1000 di ONE PIECE dove magari vedremo l'inizio di questo scontro epocale.