ONE PIECE, Rufy userà il Gear Fifth contro Kaido? Una fan art ne anticipa gli effetti

Dopo la battaglia con Aokiji a Long Ring Long Land, Rufy si rese conto che non sarebbe durato molto nel mondo di ONE PIECE senza ideare nuove tecniche e senza diventare più forte. Per questo a Enies Lobby ci diede la dimostrazione di abilità che solo lui poteva usare grazie al suo Frutto del Diavolo che lo rende di gomma.

Dapprima fu il Gear Second, usato contro Blueno, e che permetteva di potenziare il corpo accelerando il battito cardiaco. Fu poi il turno del Gear Third, messo alla prova contro Rob Lucci: iniettando aria nelle ossa, il capitano di ONE PIECE poteva gonfiare gli arti all'inverosimile rendendoli simili a quelli di un gigante.

Nel Nuovo Mondo non poteva mancare l'arrivo del Gear Fourth, mostrato contro Doflamingo nella versione Boundman ma poi mostrato anche nelle varianti Tankman e Snakeman. Questo funziona iniettando aria nei muscoli. E come sarà mai un Gear Fifth, ammesso che esisterà?

Un fan di ONE PIECE ha supposto che questa tecnica la vedremo all'opera contro Kaido. Con una fanart che potete vedere in basso, questo disegno ha conquistato il subReddit di ONE PIECE e mostra la fase finale della battaglia tra Kaido e Rufy. Alternando un collage di scene già conosciute del manga e altri disegni originali, col Gear Fifth Rufy inietterà aria nel cervello facendo diventare la sua testa simile a un pallone.

Grazie a questo le sue abilità cognitive aumenteranno esageratamente e Rufy sarà in grado di abbattere la voglia di combattere di Kaido con la sua parlantina. Una conclusione del genere sarebbe sicuramente da ridere. Prima di giungere a questo punto però, Rufy dovrà affrontare tanti personaggi su Onigashima.