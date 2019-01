ONE PIECE: Rufy viene messo alle corde da una misteriosa assassina

Dopo la pausa della scorsa settimana per le vacanze natalizie, ONE PIECE torna a pieno ritmo con l'episodio 867 programmato per il 6 gennaio che rivedrà in azione lo scontro tra Rufy e Katakuri. Ma lo scontro non sarà in discesa per il protagonista che dovrà far fronte anche ad una nuova minaccia che si nasconde nell'oscurità.

Lo scontro tra Rufy e Katakuri sta andando avanti da ormai otto episodi di ONE PIECE e sembra sempre più avvicinarsi alla conclusione. Nel combattimento ogni colpo messo a segno è fondamentale, e proprio per questo cappello di paglia si trova in difficoltà. Infatti, durante il suo scontro con uno dei membri più forti della ciurma dell'imperatrice Big Mom, all'oscuro di tutti, si trova a dover fronteggiare anche i colpi segreti che Charlotte Flampe sta sparando verso il ragazzo.

Le numerose aperture create da Katakuri stanno fornendo alla ragazza tante occasioni di poter sparare segretamente con la sua arma al capitano della Thousand Sunny, che si trova così ulteriormente in difficoltà. L'episodio di ONE PIECE sarà intitolato "In agguato nell'oscurità - L'assassina attacca Rufy!" e sarà incentrato sul nuovo avversario che Rufy dovrà affrontare.