ONE PIECE: Rufy VS Kaido, ecco chi è il vincitore ufficiale della battaglia

Il terzo atto di Wano ha dato inizio all'invasione di Onigashima. Dopo una parentesi di certo non breve dedicata a Oden Kozuki e al suo passato, i protagonisti di ONE PIECE sono finalmente riusciti a sbarcare sull'isola, dando inizio all'invasione. Sono serviti altri capitoli prima che Rufy arrivasse in cima al teschio per affrontare Kaido.

Il capitolo 1000 di ONE PIECE fu l'inizio di questa battaglia tra capitani di nuova e vecchia generazione del mondo piratesco. A rimanere in cima poi sono rimasti solo Rufy e Kaido che, tra un colpo e l'altro, hanno cercato di prevalere sull'avversario. Alla fine, a causa del coinvolgimento della CP0, Rufy è riuscito a risvegliare il suo Frutto del Diavolo, potenziandosi e mettendo alle strette l'imperatore.

Ma in conclusione, come è terminata la battaglia tra Rufy e Kaido? Questa era l'ultima battaglia di Onigashima ed è terminata con la vittoria di Rufy. Il pirata col cappello di paglia ha scagliato un enorme attacco verso l'imperatore che, come è stato confermato da ONE PIECE 1050, è finito al di sotto di Wano, in un enorme vulcano sottomarino. È apparentemente svenuto e infatti i riquadri di narrazione hanno confermato che Rufy è vincitore della battaglia, aggiornando lo stato precedente.