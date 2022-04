ONE PIECE: Rufy VS Kaido in due fan art in cartone old school dopo il capitolo 1044

Lo stile di Eiichiro Oda è sempre stato molto caricaturale, e in questo il Frutto Gom Gom del protagonista Rufy ha sempre aiutato, permettendogli di mettere al centro di ONE PIECE battaglie con mosse buffe e divertenti. Tutto ciò ha subito un netto potenziamento dopo gli eventi di ONE PIECE 1044.

La trasformazione di Rufy dovuta al Risveglio del suo Frutto del Diavolo lo ha portato a trascendere i limiti: il suo corpo sembra non obbedire più a nessun legame e subisce colpi prendendo la forma dell'arma nemica, o cacciando gli occhi fuori dalle orbite come in un cartone animato vecchio stampo. Inutile dire che i fan si sono scatenati su Twitter e sugli altri social, postando foto o caricando proprie illustrazioni.

Su Twitter stanno circolando due immagini che vedono Rufy VS Kaido disegnati in cartoon old school, con uno stile che ricorda anche il recente videogioco Cuphead. Nella prima immagine disponibile in basso, Kaido è in forma drago mentre Rufy si appresta a dargli un cazzotto. Scenario quasi identico se non per Rufy trasformato in Gear Fifth nella seconda immagine, dove il concetto di combattimento senza limiti e cartoonesco diventa effettivo. Pensate che Eiichiro Oda si divertirà a disegnare anche con questo stile nei prossimi capitoli?

Ecco intanto anche un'ispirazione a Topolino con questo Rufy old school disegnato da un italiano.