ONE PIECE: Rufy Vs Kaido nel live-action? È già realtà grazie a un progetto fanmade in CG

L'utente di YouTube JalexRosa ha trascorso più di 100 giorni a creare una versione live-action del combattimento tra Rufy e Kaido in One Piece. Lo scontro più appassionante di tutto Wano Country ha segnato i mari solcati dai Pirati di Oda.

L'animatore è riuscito a catturare perfettamente l'aspetto minaccioso e spaventoso di Kaido e dell'ambientazione, con il campo di battaglia danneggiato in cima a Onigashima durante la luna piena. Inoltre, la scelta di mettere in scena il momento in cui Rufy scatena il Gear 5, una delle trasformazioni più potenti di One Piece, è stata brillante, in quanto rappresenta l'apice del combattimento.

L'artista ha documentato ogni fase del processo di lavorazione in un video pubblicato sul suo canale YouTube, consentendo agli spettatori di apprezzare appieno l'incredibile quantità di tempo e impegno investiti in questo progetto. Dalla padronanza delle tecniche di animazione 3D, all'aggiunta di effetti vividi e vibranti, all'integrazione perfetta di musica e suono, il tutto condito da un pizzico di ironia che non guasta mai.

Il video, oltre ad essere stato acclamato dai fan dell'opera di Oda, dimostra il potenziale dell'adattamento live-action di questa serie. Infatti, molti fan del manga hanno amato il live-action di One Piece di Netflix, convincendo la produzione a rinnovare la serie per una seconda stagione.

Per quanto riguarda l'anime invece, il 26 Novembre si concluderà ufficialmente l'arco di Wano, il quale ha cambiato radicalmente il mondo di One Piece spodestando due dei quattro Imperatori del Mare.