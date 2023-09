ONE PIECE: Rufy Vs. Kaido è lo scontro più lungo degli anime, ma quanto dura?

ONE PIECE 1076 ha messo fine alla lunga battaglia di Wano. Il destino del paese dei samurai è stato finalmente deciso. A prevalere è stato infine Rufy, nel corso di questo arco divenuto il guerriero della liberazione. Ma esattamente quanto dura lo scontro tra Rufy e Kaido nell'anime di ONE PIECE?

Che la Saga di Wano sia la più longeva di tutto ONE PIECE è ormai ben noto, ma è bene rendere meglio le idee con dei dati più precisi. L'arco narrativo che culmina con la sconfitta dell'Imperatore Kaido ha inizio con l'episodio 890 dell'anime, datato 23 giugno 2019. Considerando che alla fine ufficiale di Wano manca ancora qualche puntata, questa saga è andata avanti per oltre quattro anni.

L'anime di ONE PIECE ha mostrato l'epico finale della battaglia di Wano, uno scontro che ha caratterizzato buona parte dell'arco narrativo. Difatti, Luffy Vs. Kaido è lo scontro più lungo nella storia degli anime.

Senza contare i precedenti, la battaglia tra Cappello di Paglia e l'Imperatore sulla cima della Cupola Teschio di Onigashima ha inizio con l'episodio 912 di ONE PIECE. Il quarto e ultimo round di questo combattimento epico, emozionante, divertente ed adrenalinico si svolge tra gli episodi 1071 e 1076, quando Rufy risveglia il Gear 5th dopo aver sfiorato la morte. In totale, lo scontro tra Rufy e Kaido va avanti per ben 61 episodi. Nonostante ciò, grazie anche al duro lavoro di TOEI Animation, la loro battaglia non ha mai stancato.