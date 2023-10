ONE PIECE, Rufy VS Kaido nella vita vera: lo spettacolare video da live action

Il viaggio di Monkey D. Rufy è cominciato più di venti anni fa, con l'inizio nel 1997 che presentò questo simpatico giovane disposto a tutto pur di entrare nella ciurma di Shanks, finendo poi per mangiare un Frutto del Diavolo che gli avrebbe cambiato per sempre la vita. Anche senza il pirata rosso, Rufy ha vissuto grandi avventure in ONE PIECE.

Uno dei momenti più epici della storia di Rufy è sicuramente la battaglia contro Kaido, avvenuta a Onigashima e appena conclusasi anche nell'anime. In questo scontro fondamentale per la trama di ONE PIECE, Rufy ha usato il Gear Fifth per la prima volta, risvegliando il proprio Frutto del Diavolo e ottenendo nuovi poteri. E c'è chi ha deciso di riprodurre queste scene come non le avete mai viste finora.

Nel video disponibile in alto, Jalex Rosa spiega come ha fatto a calarsi nei panni di Rufy in Gear Fifth in questo spettacolare video. Con un lungo video making of, mostra gli effetti applicati ai volti dei personaggi, al modo in cui ha registrato tutto e tanti altri dettagli tecnici, ma probabilmente ai fan quello che interessa di più è il risultato finale, ed è ciò che si vede negli ultimi secondi. A partire dal minuto 6:30, parte il video con lo scontro tra Rufy e Kaido in live action, con il protagonista di ONE PIECE che subisce un duro colpo da Kaido in forma ibrida, dopodiché attiva la sua ultima trasformazione e inizia una nuova battaglia.

Questa scena sembra perfetta per il live action di ONE PIECE di Netflix, per ora però ancora lontanissimo dalla saga di Wano, dato che è appena finita la prima stagione e il pirata col cappello di paglia si trova a malapena all'inizio del suo viaggio, con Drum e Alabasta in arrivo nella stagione 2.