ONE PIECE: Rufy vs Kaido, finalmente abbiamo il vincitore dello scontro?

Onigashima cade verso la Capitale dei Fiori di Wano e il climax dell'ultima saga di ONE PIECE si fa sempre più intenso. Rufy ha l'enorme onere di abbattere Kaido con ogni mezzo necessario, dato che il resto dei combattimenti in tutta l'isola sono stati risolti ma, mentre Rufy sta esaurendo le energie, Kaido semrba solo diventare più forte.

Rufy ha già perso due volte contro Kaido in due diverse occasioni durante la saga di Wano, e con tutto questo, sulla Cupola del Teschio sembrava che Rufy fosse finalmente pronto a vincere la battaglia questa ultima volta.

Se è vero che un imperatore è stato abbattuto, Big Mom che è stata sconfitta in ONE PIECE 1040 da Law e Kid, le cose si sono messe molto male alla fine del capitolo 1042 di ONE PIECE. Il più recente capitolo non fa altro che confermare, Kaido è stato ufficialmente incoronato vincitore del loro terzo combattimento.

Il capitolo precedente della serie ha visto l'assassino della CP0 intromettersi nella lotta tra Rufy e Kaido dopo aver ricevuto l'ordine di uccidere Rufy dai Cinque Astri di Saggezza, e purtroppo viene rivelato all'inizio del capitolo 1043 che la combinazione tra l'interferenza della CP0 e il colpo finale di Kaido è stata sufficiente ad abbattere Rufy. Il capitano dei mugiwara ha ufficialmente esaurito tutto il suo respiro della forma Gear Fourth e cade a terra in un ammasso apparentemente senza vita. Viene poi rivelato dalla voce narrante della serie che Kaido ha ufficialmente vinto la lotta in cima alla Cupola del Teschio.

Con Kaido che vince questo terzo round, le situazione sembra piuttosto cupa per tutti gli altri personaggi in tutto il resto del capitolo. Kaido ha rivelato vittoriosamente che Rufy è morto e che Mononosuke dovrebbe ora arrendersi perché la guerra è ormai finita e la ribellione ha perso il suo più grande combattente. In realtà, i momenti finali di ONE PIECE 1043 ci mostrano Rufy sorridente, pronto a un grande e misterioso ritorno.

Cosa pensate di Rufy che perde per la terza volta contro Kaido? Conta davvero come una sconfitta, dato che Rufy sembra star tornando? Come pensate che il combattimento tra i due finirà veramente? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri a riguardo nei commenti qui sotto. In ultimo, vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.