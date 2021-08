ONE PIECE, Rufy vs Lucci ma con i personaggi di Tom & Jerry: ecco il video virale

In oltre 1020 capitoli e quasi altrettanti episodi di ONE PIECE non sono mancati epici combattimenti tra i Mugiwara e coloro che hanno provato ad ostacolare il cammino di Rufy per diventare Re dei Pirati. Tra i combattimenti storici della serie c'è né uno che ha conquistato i fan all'unanimità: Cappello di Paglia contro Lucci.

In attesa dell'uscita del capitolo 1021 di ONE PIECE, nel frattempo gli appassionati della saga stanno ingannando l'attesa con geniali manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali a cura di un animatore in Cina che ha reinterpretato con originalità lo scontro tra Rufy e Lucci. In particolare, l'artista ha sostituito i due personaggi con Tom & Jerry, i protagonisti della serie animata creata da William Hanna e Joseph Barbera.

L'animatore è però voluto andare oltre e ha infatti aggiunto una serie di easter egg e citazioni durante lo scontro, tra cui alcuni omaggi a Dragon Ball e Naruto. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata al video in questione dalla durata di oltre 4 minuti in calce alla notizia. Ma a proposito di immagini virali, avete visto questa posa a tema ONE PIECE dell'atleta greco per festeggiare la vincita della medaglia d'oro nel salto in lungo?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa epica rivisitazione? Fatecelo sapere con un comento qua sotto.